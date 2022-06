Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Honeywell HSF1630E4 is een statiefventilator. Het gewicht inclusief stroomkabel is 3,4 kg en het bestaat vooral uit kunststof. Nuttig om van op de hoogte te zijn: de waaier komt niet voorgeïnstalleerd uit de verpakking. De blaaskracht is niet van afstand in te stellen en een afstandsbediening is niet meegeleverd. De kracht is in te stellen op 3 niveaus. Deze Honeywell HSF1630E4 heeft aftrekpunten op het testoordeel gekregen. Bekijk de veiligheidschecks hieronder voor meer informatie.