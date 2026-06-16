Veiligheidswaarschuwing: Joolz Aer2 kinderwagen autostoeladapters

Om welk product gaat het?

Product: autostoeladapterset voor de Joolz Aer2 kinderwagen

Artikelnummer: 320400

EAN: 8715688096512

Verdere informatie: verkocht tussen juni 2025 en mei 2026; het serienummer begint met NL311-

Wat is het probleem?

De vergrendeling van de autostoeladapters, waarmee je een autostoeltje op het frame van de Joolz Aer2 kinderwagen kunt klikken, werkt mogelijk niet goed. Daardoor kunnen de adapters tijdens het gebruik losraken. Het autostoeltje kan dan naar voren kantelen en op de grond terechtkomen.

Wat moet ik doen?

Heb je de Joolz Aer2 kinderwagen in huis en gebruik je daarop de autostoeladapters? Stop met het gebruik van de autostoeladapters en het autostoeltje. Ook als het lijkt dat de adapters goed vergrendeld zijn. Joolz waarschuwt voor een 'false lock'. Dan lijkt het dat de adapters stevig vastzitten, maar zijn ze toch verkeerd vergrendeld en kunnen de adapters losraken.

Je kunt je bij Joolz registreren om je adapterset terug te sturen en je geld terug te krijgen. Er is op dit moment alleen nog een Engelstalig registratieformulier beschikbaar. Joolz zet de Nederlandse versie zo snel mogelijk online.

Lees het bericht op de website van Joolz.