Veiligheidswaarschuwing: Joolz Aer2 kinderwagen autostoeladapters

Noëlle van der Weel Expert kinderwagensGepubliceerd op:16 juni 2026
De vergrendeling van de autostoeladapters, waarmee je een autostoeltje op het frame van de Joolz Aer2 kinderwagen kunt klikken, werkt mogelijk niet goed. Daardoor kunnen de adapters tijdens het gebruik losraken. Het autostoeltje kan dan naar voren kantelen en op de grond terechtkomen.
Heb je de Joolz Aer2 kinderwagen in huis en gebruik je daarop de autostoeladapters? Stop met het gebruik van de autostoeladapters en het autostoeltje. Ook als het lijkt dat de adapters goed vergrendeld zijn. Joolz waarschuwt voor een 'false lock'. Dan lijkt het dat de adapters stevig vastzitten, maar zijn ze toch verkeerd vergrendeld en kunnen de adapters losraken.
Je kunt je bij Joolz registreren om je adapterset terug te sturen en je geld terug te krijgen. Er is op dit moment alleen nog een Engelstalig registratieformulier beschikbaar. Joolz zet de Nederlandse versie zo snel mogelijk online.