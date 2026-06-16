Veiligheidswaarschuwing ZWILLING ENFINIGY contactgrill

Waar gaat het om?

Het gaat om de ZWILLING ENFINIGY contactgrill met:

Productmarkering: 42BZ92

EAN-code(s): 4009839681981

Artikelnummer: 1030051

Verkooppunten

Betsies Kookwinkel BV, Braadbaas, Coenen & Co, De Bijenkorf BV (webshop), De Meesterslijpers, Desiré Koken Tafelen en Kado, Dis&That Sneek, EP: Beerepoot Hoorn, Fa. Brinkman’s Kookwinkel, FA. J. Oostendrop VOF, Fa. Kook-planet, Fa. Zeiler, Kitchen Corner, K’ook, Kookexpert / Etrias BV, Kookplus, Kookshop de Pepermolen, La Culina, Magazijn de Bijenkorf BV, MyStore/Storena, Smokey Kitchen, Tegel, Tummers BV, Van Berkum, Van der Garde Warenhuis BV, Van ’t Ende Kook & Eet, VOF B.J. Rotink, Warenhuis Reitsma, Witgoedspecialist van Kuyk.

Wat kan ik doen?

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. ZWILLING biedt je de keuze tussen reparatie of vervanging van de getroffen contactgrill.

Meer informatie

Voor meer informatie en het aanmelden van je product kun je contact opnemen met ZWILLING via: