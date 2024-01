Loopstoel: gebruik hem liever niet

Wat is een loopstoel?

Een loopstoel, ook wel 'babywalker' genoemd, is een stoeltje met daaronder een frame met wieltjes. Je kind zit in de stoel en zijn beentjes gaan via openingen naar de grond. Door met de voetjes af te zetten kan hij vrij rondrijden.

Deze babywalkers zijn in verschillende landen verboden. Ze veroorzaken ongelukken, vertragen de ontwikkeling en zijn simpelweg niet nodig. De Consumentenbond zou graag zien dat loopstoeltjes ook in Nederland uit de handel werden genomen.

Advies

VeiligheidNL en de Consumentenbond raden het gebruik van loopstoeltjes af. Kinderen in een loopstoeltje hebben meer kans op een ongeluk in huis. Een kind kan zich sneller voortbewegen dan normaal en daardoor snel onveilige plekken bereiken. Denk aan bijvoorbeeld een trap of gevaarlijke plekken in de keuken.

Leuke, leerzame alternatieven voor loopstoeltjes zijn bijvoorbeeld een activity-kleed. Is je kind iets groter, geef hem dan een duw- of loopkarretje. Let er bij zo'n loopkarretje wel op dat de wielen niet al te makkelijk rollen. Een stroef rollend karretje geeft in het begin meer steun. Eventueel kun je de wielen wat losser zetten als het lopen makkelijker gaat. De positie van de duwstang is soms ook in te stellen.

Toch een loopstoeltje? Let dan hierop!

Koop een loopstoeltje dat voldoet aan de huidige norm (NEN-EN 1273: 2005). Nieuwe loopstoeltjes voldoen in bijna alle gevallen aan de geldende norm, maar bij tweedehands producten hoeft dat niet zo te zijn.

Gebruik een loopstoeltje alleen voor kinderen die zelfstandig tot zithouding kunnen komen (7 à 8 maanden), maar nog niet kunnen lopen. Stop in ieder geval met het gebruik als je kind zich met zijn voetjes verticaal kan afzetten tegen de grond of met de voetjes bij de rand van het frame kan komen.

Gebruik een loopstoel niet langer dan 20 minuten per dag en blijf in de buurt.

Stel de hoogte van het zitje zo in dat je kind met de voeten net bij de grond kan.

Zorg dat gevaarlijke plaatsen die met een loopstoel makkelijker en sneller te bereiken zijn, worden afgeschermd. Denk aan trappen, (kelder)deuren, drempels, kachels en open haarden en laag glas in deuren en ramen.

Motorische ontwikkeling

Kinderen leren niet sneller lopen met een loopstoeltje. Sterker nog: het kan zelfs een vertraging in de loopontwikkeling veroorzaken. Bij gebruik van een loopstoeltje kunnen kinderen een spitsvoetje ontwikkelen doordat ze op hun tenen lopen. In het ergste geval verkorten de spieren zodanig dat er spalken aan te pas moeten komen om dit te verhelpen.

Hetzelfde geldt overigens voor bouncers, jumpers en exercisers. Dat zijn tuigjes waarin je baby springende bewegingen kan maken door zijn voetjes af te zetten. Koop en gebruik ook deze producten dus liever niet.

Om te leren lopen moeten kinderen een noodzaak voelen. Frustratie omdat je ergens niet bij kunt, motiveert om te leren staan en lopen. Maak je het je kind te makkelijk, dan is de noodzaak weg en duurt het juist langer voordat hij het zelf leert.