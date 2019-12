Facebook herkent gezichten

Sinds kort doet Facebook aan automatische gezichtsherkenning: mensen die op nieuw toegevoegde foto’s staan worden herkend als Jantje of Pietje en aan hun vrienden wordt gevraagd of het Jantje en Pietje is. Zodra mensen dat bevestigen is de koppeling of tag een feit. Het opmerkelijke is dat Facebook deze nieuwe functie aanzet zonder dit aan gebruikers te vragen of zelfs te melden. De gezichtsherkenning is door leden wel uit te zetten via de privacy-instellingen van Facebook.



Bron:Bright.nl