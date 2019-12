Flashback-malware tackelt Mac

Gevaarlijk

Flashback, die ook 'Flashfake' wordt genoemd, is gevaarlijk: het virus kan wachtwoorden en persoonlijke informatie stelen. Apple verzocht het Mac OS X bij te werken met een beveiligingsupdate om het virus onklaar te maken en het gat in Java te dichten.

OS X-versies

Apple heeft de Java-update alleen uitgebracht voor Macs die werken met OS-X 10.7 (Lion) en OS-X 10.6 (Snow Leopard). Gebruikers van Macs met oudere OS-X versies zoals OS-X 10.5 (Leopard) of OS-X 10.4 (Tiger) kunnen geen oplossing downloaden, althans niet van Apple.

De Flashback-malware werkt alleen op Macs met een Intel-processor, dus niet op oudere Macs met een G3-, G4- of G5-processor. Macs met OS-X 10.5 of hoger hebben altijd een Intel-processor. OS-X 10.4 werkt op Intel en G4 en G5.

Als je wilt weten welke OS-X versie en processor jouw Mac heeft, kies dan in het Apple-menu voor 'Over deze Mac'.

Java uitschakelen

Om besmetting op een ouder systeem te voorkomen, schakel je Java-ondersteuning het beste in zijn geheel uit. Dat kan op de volgende manier:

In de map /programma's/hulpprogramma's staat het programma java-voorkeuren. Open dit regelpaneel, en haal de vinkjes weg bij Java SE 6.

Java alleen in browser uitschakelen

Omdat de huidige varianten van Flashback voornamelijk via de Java-ondersteuning van browsers binnendringen, is het ook mogelijk alleen die java ondersteuning uit te schakelen. Uitzetten in Safari gaat als volgt: Kies bij de Voorkeuren in het Safari-menu voor 'Beveiliging'. Verwijder het vinkje bij Activeer Java. Het vinkje bij Activeer javascript kan blijven staan.

Uitzetten in Firefox gaat als volgt: Kies in het menu 'Extra' voor 'Add-ons', en dan voor 'plugins'. Je kunt de Java Plug-in voor browsers daar uitschakelen.

De Malware verwijderen

Voor het verwijderen van de Flashback malware op oudere Macs heeft Apple geen oplossing, maar antivirusfabrikanten zijn in dit gat gesprongen. F-Secure biedt op haar website een programma aan dat de malware kan verwijderen. Zie: http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002346.html. Zoek en download: 'flashbackremoval.zip'. Deze software werkt op OS-X 10.5, maar niet op Macs met een Intel-processor en OS-X 10.4.

Ook Norton (Symantec), Kaspersky en Sophos bieden Flashbackdetectie en -verwijderoplossingen aan.