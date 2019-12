Nu.nl-virus scannen en opruimen

Nieuws|Nu.nl heeft op 14 maart enige uren de pc's van bezoekers met een virus besmet. Dit 'Sinowal'-virus was door een aanvaller op de nieuwssite geplaatst. Alleen als de bezoeker een Windows-pc en oudere versies van Java- en Adobe Reader-software had, was er kans op infectie