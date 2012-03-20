Nu.nl-virus scannen en opruimen

Ronald Kamp Expert veilig internettenGepubliceerd op:20 maart 2012
Wie de angst heeft sindsdien besmet te zijn, kan HitMan Pro installeren vanaf www.surfright.nl/en/downloads en de pc scannen op de mogelijke besmetting met Sinowal.
Let op: HitMan Pro geeft bij het scannen heel waarschijnlijk (vele) meldingen van 'tracking cookies'. Het is bijvangst. Hoewel zulke cookies meestal niet goed zijn voor uw privacy, zijn ze niet alarmerend. U kunt HitMan Pro de tracking cookies wel laten verwijderen.
Is de pc besmet met Sinowal, dan is een grondige pc-schoonmaak noodzakelijk. Computerbeveiligingswebsite Security.nl geeft een stappenplan op zijn website.
Het stappenplan van de Security.nl-experts vraagt wel een ruime technische kennis en de handelingen in het plan zijn niet zonder risico. Door een verkeerde keuze kunnen documenten - zoals foto's - makkelijk verloren raken.
Beginners kunnen voor het opruimen van Sinowal beter de hulp inroepen van een computervaardige vriend of familielid, of naar een computerreparateur gaan.
Hoe ben je minder bevattelijk voor aanvallen door besmette websites?
Lees ook onze checklist voor een veilige pc.
Bron: Security.nl.