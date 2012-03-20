Nu.nl-virus scannen en opruimen

Wie de angst heeft sindsdien besmet te zijn, kan HitMan Pro installeren vanaf www.surfright.nl/en/downloads en de pc scannen op de mogelijke besmetting met Sinowal.

Let op: HitMan Pro geeft bij het scannen heel waarschijnlijk (vele) meldingen van 'tracking cookies'. Het is bijvangst. Hoewel zulke cookies meestal niet goed zijn voor uw privacy, zijn ze niet alarmerend. U kunt HitMan Pro de tracking cookies wel laten verwijderen.

Sinowal opruimen

Is de pc besmet met Sinowal, dan is een grondige pc-schoonmaak noodzakelijk. Computerbeveiligingswebsite Security.nl geeft een stappenplan op zijn website.

Het stappenplan van de Security.nl-experts vraagt wel een ruime technische kennis en de handelingen in het plan zijn niet zonder risico. Door een verkeerde keuze kunnen documenten - zoals foto's - makkelijk verloren raken.

Beginners kunnen voor het opruimen van Sinowal beter de hulp inroepen van een computervaardige vriend of familielid, of naar een computerreparateur gaan.

Besmetting voorkomen…

Hoe ben je minder bevattelijk voor aanvallen door besmette websites?

Zorg dat je Windows- of Mac-software is bijgewerkt met de laatste (veiligheids)updates. Voor Windows: check: update.microsoft.com.

Zorg dat je browser is bijgewerkt.

Regel dat je een adequate virusscanner gebruikt. Dat kan ook gratis software zijn.

Bij software van Adobe en Sun (Java) moet zeker worden gecheckt of er geen updates voor te installeren zijn die veiligheidsgaten dichten. Op genoemde software zijn veel aanvallen gericht.

Lees ook onze checklist voor een veilige pc.

Bron: Security.nl.

