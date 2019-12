Volg-mij-niet systeem kent geen gelukkige start

Nieuws|Er is door de reclame- en internetindustrie een blokkademogelijkheid ontwikkeld voor het door hen nauwgezet volgen van surfgedrag. Het systeem klinkt als de slager die belooft vegetarischer te worden. En in technische zin hapert het systeem al bij de start.

Het op dinsdag 30 augustus gestarte volg-mij-niet register is omstreden. Initiatiefnemers zijn de belangrijkste Nederlandse internetexploitanten, onder leiding van brancheorganisatie Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB).

Het Volg-Mij-Niet is een zogeheten opt-out systeem: voor alle aangesloten websites/reclamenetwerken moet de gebruiker zélf aangeven dat hij niet gevolgd wil worden bij het websurfen.

Dat volgen vinden adverteerders overigens nodig om (beter) gerichte advertenties te kunnen tonen. Gerichte advertenties hebben uiteraard meer succes dan ongerichte, maar ze staan op gespannen voet met de privacy.

Bij de websites die met het systeem werken verschijnt een banner die verwijst naar de centrale website 'Your Online Choices' om de cookie-instellingen aan te kunnen passen van 'volgen' in 'volg-mij-niet'. Cookies zijn overigens bestanden die websites gebruiken om persoonlijke informatie en voorkeuren in te bewaren.

Helaas werkte de website 'Your Online Choices' die de centrale spil vormt van Volg-mij-niet niet op de dag van lancering. En dat is een redelijke blamage voor een initiatief van een groep internetbedrijven.