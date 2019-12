Veelgestelde vragen Beeldbuisclaim

Samen met Consumentenclaim starten wij de actie Beeldbuisclaim. Volgens het Europese Hof van Justitie hebben beeldbuisproducenten tussen 1996 en 2006 verboden prijsafspraken gemaakt. Consumenten betaalden daardoor teveel voor hun televisies en computermonitoren met een beeldbuis. Wij eisen een eerlijke schadevergoeding. Op deze pagina geven we antwoord op de veelgestelde vragen omtrent de Beeldbuisclaim en vertellen we hoe jij mee kunt doen.

Wat is een beeldbuis?

Een beeldbuis, ook wel kathodestraalbuis genoemd, is een onderdeel van een kleurentelevisie of een computerbeeldscherm. Een beeldbuis vormt signalen om tot een beeld.

Kom ik in aanmerking voor de beeldbuisclaim?

Je komt waarschijnlijk in aanmerking als je tussen 1996 en 2006 een kleurentelevisie of computerbeeldscherm hebt gekocht zonder LCD- of plasmascherm. De verboden prijsafspraken zijn namelijk gemaakt voor kathodestraalschermen, beter bekend als beeldbuizen.

Welk bedrag kan ik claimen?

De exacte hoogte van de schade is nog niet bekend. Zodra wij daar meer over weten, word je geïnformeerd. Wij houden je graag met nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kan ik mij met meerdere producten aanmelden?

Ja. Je kunt je aanmelden met een onbeperkt aantal producten voorzien van een beeldbuis, gekocht in de claimperiode (1996-2006) door jou en/of jouw gezinsleden.

Wat zijn de kosten om aan deze claim mee te doen?

Deelname aan de Beeldbuisclaim is op basis van no cure, no pay. Als er geen bedrag aan je wordt uitgekeerd dan hoef je niets te betalen. Krijg je wel een vergoeding, dan is het vergoedingspercentage 15% inclusief btw.

Waarom is de minimum vergoeding van €25 komen te vervallen?

De minimum vergoeding was nodig om bij een succesvolle claim de afhandelingskosten af te dekken. Dit zijn de kosten die wij moeten maken voor de behandeling, controle en uitbetaling van je claim. Omdat wij verwachten dat deze afhandelingskosten betaald gaan worden door de aansprakelijke partij, de beeldbuisproducenten, hebben wij besloten om het minimumbedrag te laten vervallen.

Als je eerder al een opdrachtbevestiging met ons bent aangegaan waarin dit minimumbedrag nog staat, dan is dit niet van toepassing. De vergoeding die je bij een succesvolle claim aan ons verschuldigd bent, bestaat uitsluitend uit het no-cure-no-paypercentage van 15%.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld op de website?

Nadat je je bij de Beeldbuisclaim hebt aangemeld, ontvang je een e-mail met een verificatielink. Klik op de verificatielink om de aanmelding af te ronden. Je komt dan op een pagina waarop je een eigen wachtwoord kunt kiezen. Daarna krijg je toegang tot jouw digitale dossier. Hier kun je je gegevens aanvullen, toestellen registreren en ons opdracht geven om jouw claim in behandeling te nemen.

Hoe weet ik of mijn toestel onder de claim valt?

Op dit moment is nog niet precies bekend welke merken onder het kartel vallen, maar het lijkt erop dat vrijwel alle merken door het kartel zijn geraakt. Wij adviseren om je hier gratis en vrijblijvend aan te melden als je een toestel hebt aangeschaft tussen 1-1-1996 en 31-12-2006. Wij houden je dan graag met nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Na het inloggen vind je een lijst met merken die hoogstwaarschijnlijk onder de claim vallen. Dit kan de komende tijd nog wel veranderen. LCD- en plasmaschermen vallen niet onder het kartel.

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Op dit moment weten wij nog niet precies welke bewijsstukken vereist zijn voor een geldige beeldbuisclaim. Wanneer wij hier meer zekerheid over hebben, laten wij je dat weten. Je hoeft in dit stadium nog geen stukken aan ons op te sturen. Het is verstandig om de bewijsstukken die je nog hebt goed te bewaren. Mogelijke bewijsstukken zijn de aankoopnota en/of het garantiebewijs. Als je die niet meer hebt, kun je mogelijk op een andere manier de aanschaf van het toestel aannemelijk maken. Denk dan bijvoorbeeld aan: het documentatiemateriaal dat je bij het toestel kreeg, de bankafschrift van de aankoop en/of een foto waarop het toestel zichtbaar is.

Kan ik ook meedoen met een buitenlands toestel?

Heb je je toestel in het buitenland gekocht of woon je in het buitenland en wil je meedoen? Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Wij adviseren je om je hier gratis en vrijblijvend aan te melden. Wij houden je dan met nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Waarom gaat de boete die de kartelleden moeten betalen niet naar de gedupeerden?

Het geld van de boete die de Europese Commissie oplegt, gaat naar de EU-begroting. Dit leidt tot een vermindering van de nationale bijdragen van de lidstaten aan die begroting. Zo stroomt het geld uiteindelijk terug naar de Europese belastingbetaler. Naast het betalen van de boete moeten de kartelleden ook aan de gedupeerde consumenten de geleden schade vergoeden. Dat is niet de taak van de Europese Commissie. Vandaar dat wij als belangenbehartigers deze actie zijn gestart en eisen dat die schade wordt vergoed.

Wanneer worden de claims uitbetaald?

Als het hoger beroep tegen de hoogte van de boete is afgerond en het besluit van de Europese Commissie onherroepelijk is, kan het indienen van de claims starten. Wij kunnen nog niet aangeven wanneer dit precies zal zijn. We willen compensatie afdwingen en bereiden gerechtelijke procedures voor, maar ook een regeling buiten de rechter om (schikking) behoort nog tot de mogelijkheden. Via onze website en nieuwsbrieven houden wij je graag op de hoogte.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Volgens Nederlands recht kan bij een onrechtmatige daad door een groep, ieder lid van de groep voor de gehele schade worden aangesproken.

Philips is in hoger beroep gegaan. Kan ik een bedrag kan claimen?

Het hoger beroep van Philips richt zich slechts op de hoogte van de boete. Zij betwisten het maken van de verboden prijsafspraken niet. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat het blijft vaststaan dat de producenten onrechtmatig hebben gehandeld.

Is het serienummer vereist?

Nee, het serienummer is niet vereist. Ook als je niet meer weet wat het serienummer van je toestel was, kun je gewoon meedoen. Kijk bij de vraag over bewijsstukken welke informatie nodig is. Als je nog wel beschikt over de type-aanduiding en het serienummer, dan versterkt dat je zaak.

Ik heb mij in het verleden aangemeld. Moet ik opnieuw aanmelden?

Ja, je moet je dan opnieuw aanmelden voor de Beeldbuisclaim. Waarschijnlijk heb je de aanmelding niet succesvol afgerond. Na het aanmelden, krijg je een bevestigingsmail met een verificatielink waarop je moet klikken. Pas daarna is je aanmelding afgerond. Controleer zo nodig je spambox als deze bevestigingsmail niet in je inbox verschijnt.