Beeldbuis-claim

Wat is er mis

Tussen 1996 en 2006 was er een beeldbuizenkartel actief dat zich schuldig maakte aan verboden prijsafspraken. Beeldbuizen waren in die tijd belangrijk voor de productie van televisies en monitoren. Maar deze werden voor een te hoge prijs verkocht aan fabrikanten. Die berekenden de te hoge prijs weer door aan hun klanten. Hierdoor betaalden duizenden consumenten teveel voor hun kleurentelevisie of computerbeeldscherm.

Onze eisen

We willen bereiken dat Philips consumenten compenseert voor de geleden schade. We proberen dit af te dwingen via de rechter, maar ook een schikking is wat ons betreft bespreekbaar.

Wat gaan we doen

Heb je tussen 1996 en 2006 een beeldbuistelevisie of computerbeeldscherm gekocht? Wij gaan voor jou het juridisch gevecht aan. We werken hiervoor samen met Consumentenclaim.

Vraag ook geld terug