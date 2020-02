Badkamerkartel moet schade vergoeden

De fabrikanten, waaronder marktleiders Grohe, Villeroy & Boch en Ideal Standard kregen de boete wegens onderlinge afspraken, waardoor de prijzen van hun artikelen kunstmatig hoog waren. Voor consumenten is het op dit moment te kostbaar, ingewikkeld en tijdrovend om bij de rechter individueel schadevergoeding te eisen. Ook is het individuele schadebedrag vaak niet groot genoeg om een dure rechtszaak te rechtvaardigen. Dat mag echter niet betekenen dat de overtreders het geld dat zij ten onrechte te veel in rekening hebben gebracht, in het geval van het badkamerkartel gedurende meer dan 12 jaar, mogen houden.

Collectief actierecht

Volgens het Nederlandse recht is het voor consumentenorganisaties niet mogelijk om bij de rechter namens consumenten schadevergoeding in geld af te dwingen. De Consumentenbond pleit er daarom al geruime tijd voor dit wettelijk mogelijk te maken. De bond is in afwachting van onderzoeksresultaten van het Ministerie van Economische Zaken over collectieve overtredingen van het mededingings- en/of consumentenrecht. Het onderzoek heeft betrekking op de wijze waarop hierdoor geleden schade beter kan worden verhaald.