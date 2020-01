Maak collectieve schadevergoeding in geld mogelijk!

Nieuws|Het kabinet en de Tweede Kamer moeten zo snel mogelijk collectieve schadevergoeding in geld mogelijk maken voor groepen consumenten die slachtoffer zijn geworden van dezelfde ongeoorloofde praktijken door bedrijven. Representatieve consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond moeten in staat worden gesteld, zonodig via de rechter, een schadevergoeding in geld af te dwingen voor alle gedupeerden. Het huidige collectieve actierecht (waar stichtingen en organisaties, zoals de Consumentenbond gebruik van kunnen maken) schiet tekort. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade biedt alleen mogelijkheden voor de afwikkeling van massaschadegevallen wanneer partijen erin zijn geslaagd tot een schikking te komen. De mogelijkheid tot het eisen van een collectieve schadevergoeding in geld is op dit moment expliciet uitgesloten.