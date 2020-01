Geld boetes kartelovertredingen inzetten voor eisen schadevergoeding

Eurocommissaris Kroes van Mededinging heeft aangekondigd dat Nederland een uitkering van meer dan een half miljard euro aan geïnde boetes tegemoet kan zien. Hierbij benadrukte zij dat burgers die door deze bedrijven benadeeld zijn zelf naar de rechter kunnen stappen om schadevergoeding te eisen. Gedupeerde consumenten zullen dat in de praktijk echter niet doen, omdat de baten van een gerechtelijke procedure niet opwegen tegen de kosten. Collectief schadevergoeding afdwingen –zonodig via de rechter- door consumentenorganisaties is in Nederland wettelijk niet toegestaan.

Realiteit

Eurocommissaris Neelie Kroes werkt aan voorstellen om het recht op schadevergoeding voor consumenten, bijvoorbeeld bij overtredingen van mededingingsrecht, snel realiteit te maken en consumentenorganisaties de mogelijkheid te geven collectief schadevergoeding te kunnen eisen. De bond staat vierkant achter de plannen van mevrouw Kroes en roept het Nederlandse parlement op haar te steunen.