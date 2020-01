Politieke steun voor collectieve schadevergoeding

Nieuws|De Tweede Kamer onderschrijft het pleidooi van de Consumentenbond dat er betere collectieve schadevergoedingsmogelijkheden voor consumenten moeten komen. De regering moet een onderzoek instellen naar mogelijke verbetering voor collectief actierecht en daarnaast kijken of de huidige regels voldoende bescherming bieden aan consumenten, gelet op de snelle technologische marktontwikkelingen (bijvoorbeeld bij het kopen van digitale producten of diensten zoals games, software en muziek).

De Consumentenbond pleit al lange tijd voor aanpassing van het collectief actierecht om collectieve schadevergoeding mogelijk te maken. De Tweede Kamer heeft in een stemming over een motie van Groenlinks (ondersteund door PvdA en SP) op 10 november zijn steun hiervoor uitgesproken. Ook vraagt de Kamer nu aandacht voor de rechten van consumenten die bijvoorbeeld online software of games kopen. Op dit moment is een consument wél beschermd door het consumentenrecht als een DVD het niet doet, maar niet als dezelfde gedownloade film niet werkt. In de beleving van consumenten is het aanschaffen van een film op DVD hetzelfde als het betaald downloaden van diezelfde film; de geboden rechtsbescherming moet volgens de bond dan ook gelijk zijn.