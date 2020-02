Reding wil geen collectieve schadevergoeding

Teveel juridische mogelijkheden voor consumenten vormen een risico voor bedrijven die als gevolg van de crisis net weer aan het opkrabbelen zijn, zo redeneert de Eurocommissaris. "Onbegrijpelijk dat Eurocommissaris Reding het belang van bedrijven laat prevaleren boven het recht van consumenten dat toegebrachte schade vergoed wordt. Dat is toch één van de basisprincipes van ons rechtsstelsel", aldus Bart Combée directeur Consumentenbond. De uitspraken van Reding zijn voorbarig, aangezien de Europese Commissie bezig is met een consultatie langs belanghebbenden over deze plannen.

Amerikaanse toestanden

De afgelopen jaren heeft Eurocommissaris Kroes van Mededinging zich hard gemaakt voor collectieve schadevergoeding in geld voor groepen consumenten die slachtoffer zijn geworden van ongeoorloofde praktijken van bedrijven. De angst voor 'Amerikaanse toestanden' en een claimcultuur overheerst in het debat over collectieve schadevergoeding. Volgens de bond is deze vrees ongefundeerd. De eerdere plannen van Kroes bevatten voldoende waarborgen om excessen te voorkomen.