Schadevergoeding voor consumenten moet realiteit worden

Nieuws|De Consumentenbond pleit voor de oprichting van een nationaal fonds waarin schadevergoedingen terecht moeten kunnen komen bij overtredingen van het mededingingsrecht, zoals het bierkartel of collectieve inbreuken op het consumentenrecht, zoals misleidende reisaanbiedingen.

Uit dit fonds kunnen uitkeringen worden gedaan die een algemeen doel dienen zoals bijvoorbeeld het financieren van grootschalige onderzoeken die consumenten meer objectieve keuze-informatie geven. De bond sprak hierover tijdens het bezoek van Eurocommissaris Mededinging mevrouw Neelie Kroes op woensdag 18 juni.



Eurocommissaris Kroes heeft begin april bekendgemaakt dat consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond in de toekomst namens consumenten schadevergoeding kunnen eisen bij overtredingen van de mededingingswet. De bond kan dan bijvoorbeeld zogenaamde ‘strooischade’ namens alle Nederlandse consumenten gaan terughalen, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan fietsverkopers die de fietsen te duur maken als gevolg van verboden prijsafspraken. Voor de Consumentenbond staat voorop dat gedupeerde consumenten zoveel mogelijk schade vergoed moeten krijgen. Maar het is niet altijd duidelijk wie tot de groep van slachtoffers behoort. Door een fonds op te richten kan de schadevergoeding ook in die gevallen alsnog ten goede komen aan consumenten.

Recht krijgen

Sinds 2003 voert de Consumentenbond al campagne om te zorgen dat consumenten niet alleen ‘gelijk hebben’ maar ook ‘gelijk krijgen’. Het witboek schadevergoeding bij overtredingen van mededingingsregels is een doorbraak. Voorwaarde is wel dat de bestaande barrières voor consumentenorganisaties, bijvoorbeeld om het opstarten van zaken te financieren, worden weggenomen.