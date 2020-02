Consumentenbescherming: nog veel werk aan de winkel

Nieuws|De Consumentenautoriteit (CA) heeft in 2008 een aantal successen geboekt, bijvoorbeeld bij de aanpak van SMS-diensten, koop en garantie en oneerlijke handelspraktijken. Toch pleit de Consumentenbond ervoor dat de toezichthouder meer mogelijkheden krijgt om sneller en effectiever op te treden bij praktijken die in strijd zijn met de wet. De bond reageert hiermee op de publicatie van het Jaarverslag 2008 van de CA op 16 april 2009.

Onderzoeken van de CA duren soms erg lang. Zorgvuldigheid moet uiteraard voorop staan, maar het is ook belangrijk dat gedupeerde consumenten niet langdurig in onzekerheid verkeren. Aan (vermeend) onrechtmatige praktijken moet snel een eind worden gemaakt. De personele capaciteit en de wettelijke bevoegdheden van de CA zouden daarom moeten worden uitgebreid.

Collectief actierecht

Naast het stoppen van toekomstige onrechtmatige praktijken, moet het voor groepen gedupeerde consumenten en representatieve consumentenorganisaties mogelijk worden om collectief schadevergoeding te kunnen eisen. Bijvoorbeeld als zij slachtoffer zijn van misleidende reclame of een agressieve verkooptruc. In 2008 bedroeg het totaal aan schade 579 miljoen euro door oneerlijke handelspraktijken, zo bleek uit een onderzoek van de CA. De Consumentenbond kan op dit moment wettelijk gezien geen schadevergoeding afdwingen namens een groep consumenten. De bond pleit daarom al geruime tijd voor verbetering van het collectieve actierecht in deze richting. Zo kunnen publiekrechtelijke toezichthouders en privaatrechtelijke consumentenorganisaties elkaar verder versterken.