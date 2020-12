Onderzoek: informatie zorgverzekeraars niet compleet

De informatie die zorgverzekeraars geven op hun website en in aanbiedingsbrieven is niet altijd volledig en vindbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars op hun website en in polisbrieven tekortschieten in hun informatie. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

Geen waarschuwingen voor beperkingen bij naturapolissen

Mensen lopen het risico dat zij onbewust een naturapolis kiezen die later tot beperkingen leidt. Zorgverzekeraars waarschuwen mensen in de polisbrieven niet voor deze risico’s:

Veel onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners lopen nog. Dat kan betekenen dat patiënten met hun verzekering niet bij de zorgverlener van hun keuze terecht kunnen.

Er zijn veel situaties waarbij verzekerden op een wachtlijst komen zodra er een bepaald 'plafond' is bereikt.

Het komt voor dat een zorgverzekeraar geen afspraken meer heeft met een bepaalde zorgverlener, terwijl dat het jaar daarvoor nog wel zo was.

Je verwacht dat afspraken over zo'n plafond en andere beperkingen bij de betreffende zorgverlener op de website vermeld staan. Dit is niet het geval, die informatie staat vaak op een hele andere plek.

Op de websites van zorgverzekeraars is bovenstaande informatie niet of alleen met veel moeite te vinden.

Informatie in zorgzoekers niet compleet

De informatie via de websites (zorgzoekers) van verzekeraars is niet compleet. Verzekerden moeten actief zoeken naar informatie om inzicht te krijgen in hun polis. Zorgverzekeraars moedigen bezoekers ook niet aan om die informatie te zoeken. Ze wijzen de verzekerde niet expliciet op mogelijke beperkingen en verslechteringen ten opzichte van het aflopende verzekeringsjaar.

Verkeerde indruk bij restitutiepolissen

Bij restitutiepolissen wekken zorgverzekeraars de indruk dat verzekerden bij iedere zorgverlener terecht kunnen, maar dat is niet zeker.

Download de volledige onderzoeksresultaten (pdf) voor meer informatie.