Nu met extra veel paneermeel!

Heb je het idee dat er minder kip in de soep zit? Je favouriete hazelnootpasta anders smaakt? En slagroomijs minder romig is dan eerder? Dat kan best kloppen. Want fabrikanten beknibbelen massaal op ingrediënten.

Beknibbelflatie is net als krimpflatie een trucje om prijsstijgingen te verbergen. Het gaat meestal om samengestelde producten waarvan het hoofdingrediënt in de productnaam zit. In kippensoep bijvoorbeeld verwacht je een ruime hoeveelheid kip. Maar bij veel fabrikanten en supermarkten kom je er nu bekaaid vanaf.

Beknibbelflatie: 24 voorbeelden

We selecteerden ruim 600 voor de hand liggende producten om op te beknibbelen. In de selectie zaten zowel A-merken als huismerken. Bij ongeveer 1 op de 4 producten ontdekten wij een vorm van beknibbelflatie.

Van de opvallendste wijzigingen zochten we uit hoeveel minder je van het 'dure' ingrediënt krijgt. Dit zijn 24 van de vele voorbeelden die wij hebben gevonden.

Fabrikanten moeten eerlijker zijn over ingrediënten

De rode draad in dit verhaal: als consument word je op geen enkele manier geïnformeerd over de ‘verbetering’. Claims als 'nu nog minder hazelnoten’, ‘extra veel paneermeel', 'bijna geen vis meer’ of ‘minder gehakt’ zien we nergens. Terwijl fabrikanten een verhoging van deze ingrediënten, hoe klein ook, meestal wél breed uitmeten. Wij vinden dat fabrikanten hier veel transparanter over moeten zijn.

Zo reageren fabrikanten op knibbelflatie

We vroegen aan winkels en fabrikanten waarom zij bezuinigen op bepaalde ingrediënten. Vaak zonder dit eerlijk te melden. We kregen soms een verrassende uitleg.

Duo Penotti

‘Wij hebben eind 2020 het percentage hazelnoot in Duo Penotti verlaagd van 7% naar 5%. Reden was de gestegen kosten van hazelnoten. Dit soort structurele kostenstijgingen kunnen wij als fabrikant niet opvangen. We hebben vervolgens twee opties onderzocht. Een prijsstijging of een receptuuraanpassing. De gekozen optie, beknibbeling, heeft geen effect gehad op de smaak.’

Plus Bolognesesaus

'De saus bevat nu minder vlees maar wordt beter beoordeeld op smaak. Vanuit de overheid is het doel om de verhouding dierlijk/plantaardig eiwit te veranderen naar meer plantaardig eiwit. Plus ondersteunt deze ambitie. Vlees behouden is dan ook geen doel op zich meer. Voor veel klanten is smaak belangrijker.'

AH Lekkerbekjes

'Het recept is vervangen door een receptuur die door consumenten als significant beter beoordeeld werd. Het is nu krokanter door een dikkere coating waardoor deze lekkerbekjes in verhouding minder vis bevatten'.

Jumbo Kippensoep

'Door een overname van onze leverancier is de receptuur iets gewijzigd.' Het percentage kip was in 2017 al van 8,6% naar 7% gegaan en halverwege 2023 van 7% naar 5,8%.

Meld beknibbelflatie

Kom jij ook voorbeelden tegen van beknibbelflatie? Meld het ons. Misschien nemen we het dan mee in het volgende artikel.