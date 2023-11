Online casino’s overtreden wetgeving

Toezichthouder: casino’s grijpen niet op tijd in

De Kansspelautoriteit (KSA) concludeerde begin september 2023 dat online casino’s niet op tijd ingrijpen bij spelers die erg veel geld inzetten. Terwijl ze dat wel zouden moeten doen.

Zelf controleerden we of de 6 grootste aanbieders (Bet365, Betcity, Holland Casino, Jacks, Unibet & Toto) zich aan de wetgeving rondom werving, reclame en verslavingspreventie houden. Al deze aanbieders gaan de mist in, vooral de staatsbedrijven Holland Casino en Toto.

Monopoly-geld

Veel online casino’s lokken spelers met welkomstbonussen. Ze verhogen bijvoorbeeld de eerste inleg. Als een nieuwe speler €50 inlegt, krijgt hij er €50 speelgeld bij. Aan dat gratis geld zitten wel veel haken en ogen. En daar moeten online casino’s duidelijk en begrijpelijk over informeren. En voordat een speler een bonus krijgt, moet hij uitdrukkelijk akkoord gaan met de (bonus)voorwaarden.

In de praktijk werkt het anders. Tijdens ons onderzoek informeerde Holland Casino te laat en dubbelzinnig. En online casino Jacks blokkeerde de eerste inleg. Pas nadat de speler de inleg minstens 20 keer inzet, gaat die blokkade eraf. Eerder kan een speler zijn geld niet opnemen, ook niet als hij zich bedenkt en niet langer wil gokken. En ook niet als hij een leuk geldbedrag wint en dat wil laten uitkeren. Eigenlijk verandert de eerste storting in een soort monopoly­geld.

Wij denken dat nieuwe spelers dat niet begrijpen bij het zien van een bonusaanbieding. Zulke voorwaarden zetten spelers volgens ons aan tot te veel gokken.

Stalken met reclame

Er rammelt nog meer aan de bonussen. Om te veel gokken te voorkomen, mogen online casino’s tijdens een spel nooit bonussen aanbieden. Maar bij Holland Casino en Unibet verschijnen er pop­ups in het scherm, tijdens het spel. Verder spelen kan pas na het klikken op die aanbiedingen. Bovendien heeft de aanbieding van Holland Casino heeft maar één knop, met de tekst ‘Aanmelden’.

Volgens de wet moeten spelers ook altijd kunnen aangeven dat ze geen bonusaanbiedingen willen ontvangen. Bij alle 6 de aanbieders geven wij dat netjes aan, zowel via instellingen in het account als via de klantenservice. Toch blijven de bonussen daarna vaak komen.

Zelfs nadat we bij Toto aangeven dat we ons account willen sluiten, blijft het casino ons stalken met commerciële e-mails. Een speler moet wel erg sterk in zijn schoenen staan als een casino blijft doorgaan met verleidelijke aanbiedingen, nadat hij het casino juist verzocht heeft om daarmee te stoppen.

Nog meer overtredingen

Online casino’s gaan ook op andere punten de mist in. Ze linken vaak niet op elke pagina naar de toezichthouder, terwijl dat verplicht is. Ook staan de gespeelde tijd en het saldo niet altijd continu in beeld, terwijl dat wel moet. We zagen ook reclames voor gratis spellen die niet gratis waren en voor spelopties waarvan de kosten werden verzwegen.

Ook is bij bijna elk online casinospel standaard al een hoge inzet ingesteld. Als een speler vergeet die te verlagen, zet hij ongewild meer in dan nodig. En we kwamen spellen tegen waarbij onduidelijk is hoeveel ze kosten. De inzet wordt dan in punten uitgedrukt in plaats van in euro's.

Bij Holland Casino konden we de dagelijkse speellimiet instellen op 23 uur en 45 minuten. En bij een storting heeft dat casino ook al een stortingsbedrag van €50 ingevuld. Dat is veel hoger dan de minimumstorting van €10 en daarmee hanteert het casino een standaardinstelling die in het nadeel van een speler is. Ook dat is niet toegestaan.

Wetgeving hoort te beschermen

De overheid wilde met de legalisatie van online kansspelen en allerlei wetgeving consumenten beschermen tegen kansspelverslaving. Sinds dat eind 2021 gebeurde, opende het ene na het andere online gokpaleis. En dat terwijl online gokken verslavender is dan een fysiek casino. Bijvoorbeeld omdat een online casino altijd open is en duizenden verschillende spellen aanbiedt. En gokverslaving kan ernstige psychische, sociale, lichamelijke en financiële problemen opleveren. Toch zijn er inmiddels ruim 2,1 miljoen Nederlandse accounts geopend bij gokwebsites.

Gevaarlijke overtredingen

De combinatie van hoge verslavingsrisico’s en aanbieders die zich niet aan de wet houden is gevaarlijk. Spelers zijn zo niet beschermd tegen de risico’s van gokverslaving. Daarom onder­zoeken we de mogelijkheden om voor gedupeerde spelers hun geleden schade terug te vorderen. Zodra het kan, laten we weten hoe je je voor onze claim kunt aanmelden.