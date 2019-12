In welk geval hoef je niet te betalen?

In veel gevallen is de overeenkomst ongeldig die bedrijven gebruiken om je aan vervolgzendingen te binden. Waar het om gaat, is of je echt bij het aanbod ingestemd hebt met de vervolgzendingen. Is dat niet het geval, dan is de overeenkomst wettelijk gezien ongeldig en hoef je niet te betalen.

Een aantal voorbeelden van ongeldige overeenkomsten:

In het aanbod staat alleen dat het om een gratis of goedkoop proefpakket gaat, verder niets.

Het bedrijf mag niet pas bij ontvangst van het proefpakket melden (in een brief of mail) dat als je niet annuleert, je gebonden bent aan de vervolgzendingen. Dit moet in het aanbod staan waar je mee instemt. Het aanbod is alleen een gratis of goedkoop proefpakket, maar in de algemene voorwaarden staat dat er bij niet annuleren vervolgzendingen volgen.

Dergelijke informatie over vervolgzendingen mag niet in de algemene voorwaarden verstopt staan. Het moet echt bij het aanbod staan waar je mee hebt ingestemd. Bij het aanbod staat een aan te vinken tekst waarin vermeld staat dat je akkoord gaat met de voorwaarden, en dat je bij tevredenheid een volgende zending ontvangt.

Het is onvoldoende duidelijk als er bijvoorbeeld alleen staat dat je ‘bij tevredenheid’ een volgende zending ontvangt, en er niet duidelijk gemeld wordt dat je moet annuleren als je geen vervolgzendingen wil ontvangen. Bij een aanbod voor een gratis of goedkoop proefpakket staat onderaan de optie dat er vervolgzendingen volgen, deze optie staat al aangevinkt, maar kun je uitzetten.

Als het vinkje al aan staat, is er geen sprake van instemmen. Je moet zelf actief instemmen met de vervolgzendingen, anders ben je er niet aan gebonden.

In sommige gevallen lijkt het aanbod wel aan de wettelijke eisen te voldoen omdat de bedrijven weliswaar melden dat er vervolgzendingen volgen, maar doen ze dit zo onduidelijk of verstopt mogelijk, in de hoop dat je er over heen leest. Misleiden mag volgens de wet ook niet, maar het is lastiger vast te stellen of er per definitie sprake van is. Als je de misleiding kunt aantonen hoef je niet te betalen.

Een aantal voorbeelden van misleidende overeenkomsten:

In grote letters staat dat het om een gratis of goedkoop proefpakket gaat. In heel kleine letters staat bij een aan te vinken vakje verstopt tussen andere informatie ook vermeld dat er bij niet annulering vervolgzendingen komen.

Het kan misleidend zijn door met grote letters een proefpakket aan te bieden, en in de kleine lettertjes te melden dat het eigenlijk om een –langdurig- abonnement gaat. Je gaat dan immers in op een aanbod voor een –eenmalig- proefpakket, en pas nadat je al je gegevens hebt ingevuld blijkt ergens onderaan in zeer kleine lettertjes te staan dat het eigenlijk om een heel ander soort overeenkomst gaat. Telefonisch word je benaderd dat je een prijsvraag hebt gewonnen en dat je daarom recht hebt op een gratis of goedkoop proefpakket. De woorden ‘gratis’ en ‘vrijblijvend’ vallen veelvuldig. Aan het eind wordt er een bandopname gemaakt van het gesprek waarbij in mitrailleur-snelheid de voorwaarden worden opgesomd, onder meer dat er bij niet annuleren vervolgzendingen volgen.

Het is misleidend als er ten onrechte wordt gezegd dat je een prijsvraag hebt gewonnen en er wordt gesuggereerd dat het product gratis is terwijl het gaat om een duur abonnement. Het lastige hierbij is dat deel van het gesprek niet op de bandopname staat.

In alle bovenstaande gevallen kun je de voorbeeldbrief van de Consumentenbond gebruiken om aan het bedrijf te laten weten waarom je niet betaalt.

Let op! Op het moment dat je de vervolgzendingen krijgt en er discussie over de betaling ontstaat, is de advertentie voor het proefpakket waar je destijds op bent in gegaan, vaak nergens meer te vinden. Bij een aantal vervolgzenders is op hun website ook een aanbod voor een proefpakket te vinden waar ze zo veel mogelijk aan de regels voldoen. Maar de Consumentenbond heeft al van verschillende aanbieders geconstateerd dat dit aanbod er heel anders uitziet dan de aanbiedingen die bijvoorbeeld op Facebook circuleerden. Laat je dus niet op grond van de aanbieding op de site van het bedrijf zelf tot betaling verplichten!