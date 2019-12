Ongewenst abonnement? Betaal niet!

Het probleem

Via een Facebook-advertentie of telefoontje ga je in op een aanbod voor een goedkoop of gratis proefpakket. Daarna blijk je echter vast te zitten aan een peperduur abonnement. Volgens het bedrijf heb je na ontvangst van het proefpakket niet tijdig geannuleerd. Door te dreigen met deurwaarders proberen ze je te laten betalen. Maar meestal ben je daar helemaal niet toe verplicht. Maakten de vervolgzendingen geen deel uit van het aanbod waar je ‘ja’ tegen zei? Dan hoef je niet te betalen.

Wat is ons doel?

De Consumentenbond wil 2 dingen bereiken. Ten eerste een wettelijk verbod. De bedrijven die consumenten via proefpakketjes voor dure abonnementen willen strikken, profiteren nu van de misleidende informatie die zij zelf plaatsen. Daarbij verdienen zij aan de angst voor incassoprocedures, nota bene voor ongevraagde en ongewenste artikelen. Ten tweede wil de Consumentenbond - totdat het verbod er is - zo veel mogelijk gedupeerden helpen om niet te betalen. Want als niemand meer betaalt, zijn deze praktijken niet meer interessant voor bedrijven.

