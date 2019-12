Verschillende voedselkeuzelogo's

In Nederland moesten we strijden voor afschaffing van het onbegrijpelijke blauwe en groene Vinkje. In andere landen kan het wél: een logo waar consumenten- en gezondheidsorganisaties achter staan. Het Franse Nutri-Score en het Britse verkeerslichtensysteem zijn favoriet bij de respondenten uit ons onderzoek. Hoe werken deze verschillende systemen?

Nutri-Score - Frankrijk

Het voedselkeuzelogo Nutri-Score kent 5 varianten. Een aantal eigenschappen van dit voedselkeuzelogo zijn:

Een oordeel over het product als geheel.

Producten kunnen A t/m E scoren. Score A is voor producten met de meest gezonde samenstelling en score E voor producten met de minst gezonde samenstelling.

De score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten in het product.

Ter illustratie zie je hieronder hoe het eruit zou komen te zien als dit logo gebruikt zou worden op 2 soorten yoghurtverpakkingen.

Verkeerslichtlogo - Groot-Brittannië

Het verkeerslichtlogo werkt met kleurenoordelen per voedingsstof. Het logo kent verschillende varianten. Een aantal eigenschappen van dit voedselkeuzelogo zijn:

De getallen in het voedselkeuzelogo geven aan hoeveel gram vet, verzadigd vet, suiker en zout 1 portie van het product bevat. Aan de percentages is te zien hoeveel van de referentie-innames* van de betreffende voedingsstoffen er in 1 portie zit.

Aan die informatie zijn verkeerslichtkleuren (groen, oranje of rood) toegevoegd. Daarbij is groen het meest gezond en rood het minst gezond.

De kleuren in het logo zijn gebaseerd op de hoeveelheid van een voedingsstof (zoals suiker) per 100 gram of 100 milliliter van het product.

* Referentie-innames geven aan hoeveel energie en voedingsstoffen een gemiddelde volwassene per dag nodig heeft of wat maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon. In voorbeeld 1 zit per portie 0,7 gram zout. Dat is 12% van de 6 gram die als referentie-inname voor zout is vastgesteld.

Ter illustratie zie je hieronder hoe het eruit zou komen te zien als dit logo gebruikt zou worden op 2 soorten yoghurtverpakkingen.

Keyhole - Zweden

Het voedselkeuzelogo Keyhole kent 1 variant. Een aantal eigenschappen van dit voedselkeuzelogo zijn:

Het geeft een oordeel over het product als geheel.

Het staat op de voorkant van producten die voldoen aan de nationale voedingsadviezen.

Producten met het logo zijn geschikt om dagelijks te worden geconsumeerd binnen een gezond voedingspatroon.

Ter illustratie zie je hieronder hoe het eruit zou komen te zien als dit logo gebruikt zou worden op 2 soorten yoghurtverpakkingen. Het logo staat alleen op de linker variant omdat de rechtervariant niet voldoet aan de nationale voedingsadviezen.

Wat vinden consumenten

In ons onderzoeksrapport (pdf) kun je lezen wat consumenten van de verschillende systemen vinden.