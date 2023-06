Hoe werken de modelbrieven?

Je kunt de brief op deze pagina downloaden. Bij het versturen moet je de volgende zaken niet vergeten:

Vermeld de naam en het volledige adres van de tussenpersoon of aanbieder (verzekeraar/bank).

Vermeld de polisnummer(s) en de naam van de polis(sen).

Verstuur de stuitingsbrief aangetekend naar de tussenpersoon of aanbieder (aangetekend is niet nodig bij het opvragen van de stukken).

Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Toelichting

Bij de stuitingsbrief is het belangrijk dat je de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.

Voor het versturen van de stuitingsbrief kun je zo nodig de gegevens van de tussenpersoon waar je het product destijds hebt afgesloten, telefonisch bij jouw aanbieder opvragen.

Modelbrief 1: stuitingsbrief

Waarom een stuitingsbrief?

Als je geen actie onderneemt dan verjaart jouw vordering na 5 jaar. Om dit te voorkomen kun je een stuitingsbrief versturen, waarmee de verjaring tijdelijk wordt stopgezet. Verstuur de stuitingsbrief zo snel mogelijk.

Bijna 5 jaar verstreken?

Is het bijna 5 jaar geleden dat je de eerste stuitingsbrief hebt verzonden? Dan is het belangrijk dat je vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe stuitingsbrief verstuurt. Met de bovenstaande brief kun je de verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar stuiten. De brief werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Modelbrief 2:

Waarom?

Op de formulieren die jouw aanbieder gebruikt, staat vaak een bepaling waarmee je afstand doet van jouw recht op schadevergoeding of de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Zo kan het gebeuren dat je onbedoeld door het insturen van een dergelijk formulier al jouw rechten verspeelt. Gebruik daarom altijd een begeleidende brief waarmee jij je rechten veiligstelt.

Modelbrief 3: Brief opvragen stukken

Heb je niet meer alle gegevens van jouw woekerpolis in bezit?

Met de brief ‘opvragen stukken’ kun je stukken opvragen bij jouw bank of verzekeraar. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met jouw tussenpersoon of de klantenservice van de verzekeringsmaatschappij. Vraag om een kopie van jouw polis en/of andere ontbrekende stukken.