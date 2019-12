Waar heb je recht op?

Verzekeraars keren een compensatie uit volgens de Wabeke-norm. Dit bedrag is veel te laag in vergelijking met de geleden schade. Weet waarop je recht hebt.

Recht op standaard compensatieregeling

Heb je een woekerpolis, dan heb je recht op een compensatieregeling van de verzekeraar. Deze regeling zorgt ervoor dat de kosten van jouw polis niet boven een afgesproken niveau uitkomen. Compensatieregelingen voor woekerpolissen staan los van eventueel geleden beleggingsverliezen.

Vergoeding

Je hebt recht op een vergoeding wanneer je beleggingsverzekering is ingegaan vóór 1 januari 2008 en niet binnen 5 jaar is beëindigd. Je krijgt automatisch bericht van je verzekeraar. Is de polis voor 1 januari 2008 beëindigd, meld je dan zelf aan bij de bank of verzekeraar waar de verzekering liep.

Een overzicht van de regelingen is te vinden bij Stichting Woekerpolis Claim.

Plichten verzekeraars

In 2011 heeft minister De Jager flankerend beleid opgesteld. Hierin staat wat verzekeraars van woekerpolissen moeten doen voor hun verzekerden:

Gedupeerden infomeren dat ze een woekerpolis hebben en hun recht op compensatie.

Soepele overstapmogelijkheden aanbieden zonder kosten.

Tussenpersonen die de beleggingsverzekering verkochten, moeten gratis hersteladvies geven.

Verzekeraars mogen bij betaling van een collectieve compensatie niet eisen dat je afziet van de mogelijkheid om alsnog naar de rechter te gaan (kwijting).

De compensatie moet door verzekeraars direct in de polis worden gestort en niet pas achteraf.

Standpunt Consumentenbond

Wij vinden dat de verzekeraar moet zorgen dat gedupeerden gratis ontwoekeradvies krijgen. Gratis hersteladvies klinkt mooi, maar is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Vaak bestaat de tussenpersoon van destijds niet meer of is deze ongemotiveerd om te helpen. Geeft een tussenpersoon wel gratis hersteladvies, dan is het de vraag wat hier precies onder valt. Sommige adviseurs vinden dat het bekijken van de woekerpolis het gratis onderdeel is. Daarna berekenen ze kosten voor het daadwerkelijke advies.

Lukt gratis advies krijgen niet of heb je geen vertrouwen meer in de tussenpersoon? Zoek dan zelf een adviseur, die is niet gratis, maar ontwoekeren levert geld op.

Stuur een stuitingsbrief

Heb je nog geen compensatie ontvangen, dien dan een claim in bij je verzekeraar. De wettelijke verjaringstermijn bij dit soort claims is 5 jaar. Zorg dat je claim niet verjaart door een zogeheten stuitingsbrief te sturen naar de verzekeraar. Deze brief moet je iedere 5 jaar opnieuw naar de verzekeraar sturen.

Kans op méér compensatie

In maart 2008 heeft toenmalig Ombudsman Wabeke een aanbeveling gedaan aan alle verzekeraars, de zogenaamde Wabeke-norm. Die norm was laag en de verzekeraars hebben deze snel omarmd.

De daadwerkelijke schade is meestal veel hoger. Je kunt extra schade claimen via de Consumentenbond Claimservice of door zelf naar het Kifid te stappen. Ook kun je een advocaat inschakelen.