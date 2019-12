Checklist kinder-EHBO op vakantie

Natuurlijk ga je er niet vanuit, maar het kan altijd gebeuren: je kind wordt ziek terwijl je in het buitenland bent. Met deze checklist ben je voorbereid.

Medicijnen ingepakt?

Naast de vaste medicijnen die je kind misschien gebruikt, is het verstandig om het volgende in je EHBO-koffer te stoppen:

pijnstillers en koortsremmers

zakjes ORS (een mengsel van zout en suiker dat - opgelost in water - uitdroging tegengaat bij diarree en overgeven)

anti-muggenmiddelen en/of anti-jeukmiddelen

reisziektetabletten voor een autorit, boot- of vliegreis

kinderneusdruppels in geval van verstopte oren of neuzen

Let op: check van tevoren of je kind oud genoeg is voor de medicijnen.

Checklist: EHBO-set compleet?

Wil je op alle ongelukjes voorbereid zijn? Neem dan een complete EHBO-set mee. In sommige Europese landen is het zelfs verplicht om er een in je auto te hebben. Wij testten welke EHBO-dozen het beste zijn (oktober 2017, pdf).

pakje wondpleisters

rol kleefpapier

snelverband

5 steriele kompressen

5 niet-verklevende kompressen

2 rollen elastisch verband

tekentang

schaar

pincent

2 wegwerphandschoenen Ook handig... papieren zakdoekjes

watjes

thermometer

veiligheidsspelden

wondontsmettingsmiddel (Betadine of Sterilon)

Belangrijke telefoonnummers opgeslagen?

Sla in je telefoon alle telefoon- en alarmnummers van verzekeringen en de huisarts op. In sommige landen kan het lang duren voordat je professionele hulp krijgt. Ook kan een andere taal een barrière zijn als je snel moet handelen.

Zorg er dus voor dat je weet wat je moet doen als je kind flauwvalt, zich verslikt of struikelt. Als je dat niet weet, is het fijn om met je huisarts te kunnen bellen en te overleggen wat de beste vervolgstap is.

Documenten en pasjes bij je?

Neem papieren en pasjes van je reisverzekering en zorgverzekering mee en mail jezelf kopieën. Check ook of je een European Health Insurance Card (EHIC) nodig hebt. Met een EHIC heb je recht op noodzakelijke medische zorg bij een tijdelijk verblijf in het buitenland.

Een EHIC zorgt ervoor dat een zorgverlener in het buitenland de rekening direct kan indienen bij de zorgverzekeraar en je dus (meestal) niets hoeft voor te schieten. Een EHIC is geldig binnen de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Australië.

Je kunt de kaart aanvragen bij je zorgverzekeraar, maar bij veel verzekeringen staat de EHIC al op de achterkant van de zorgpas. De vergoeding voor geneeskundige hulp in het buitenland kan per land en per zorgverzekeraar verschillen.

Ook handig om bij je te hebben: een reiswoordenboekje met vertalingen van medische termen.

Reisverzekering geregeld?

Niet alleen diefstal, maar ook medische kosten kunnen door een reisverzekering vergoed worden. Je moet dan wel een reisverzekering hebben met dekking voor geneeskundige kosten.

Heb je een doorlopende reisverzekering? Check dan of deze voldoende dekking biedt. Zo zijn er reisverzekeringen met Europadekking en werelddekking. Ook kun je oververzekerd zijn omdat sommige kosten al door andere verzekeringen worden gedekt, zoals een aanvullende zorgverzekering met dekking van geneeskundige kosten in het buitenland.

Tip: bij de Consumentenbond testen we zo’n 50 reisverzekeringen continu op verschillen in premie, dekkingen en de polisvoorwaarden. Met onze vergelijker kies je gemakkelijk de reisverzekering die het beste bij je past.

