Veelvoorkomende kinderziektes: wat kun je doen?

Waterpokken

Waterpokken beginnen als een gewone verkoudheid. Daarna verschijnen over het hele lichaam blaasjes. Bij de meeste kinderen verloopt de ziekte mild: ze hebben lichte koorts en vooral last van de jeukende blaasjes.

Pseudokroep

Pseudokroep is doorgaans een onschuldige aandoening, maar kan er bedreigend uitzien. Een kind met pseudokroep wordt ’s avonds of ’s nachts wakker met een blafhoest en kan erg benauwd worden. De aanval komt als donderslag bij heldere hemel. Een kind met pseudokroep heeft de dag ervoor meestal gewoon gespeeld en had hoogstens de verschijnselen van een lichte verkoudheid.

Pseudokroep komt het meest voor bij kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar. Soms komt de aanval één of enkele keren terug.

Vlekjesziektes

Tegen de gevaarlijkste vlekjesziektes (mazelen, rode hond, meningokokken) zijn de meeste kinderen ingeënt. Heeft je kind ondanks de inenting toch een vlekjesziekte, dan heeft het waarschijnlijk de vijfde of zesde ziekte, of roodvonk. Op thuisarts.nl kun je de verschillen tussen de verschijnselen van de vlekjesziektes vinden.

Middenoorontsteking

Kinderen met middenoorontsteking kunnen huilerig en koortsig zijn, maar voor ouders van kinderen die nog niet kunnen praten blijft de oorzaak vaak een mysterie. Vaak grijpen kinderen wel regelmatig naar het pijnlijke oor, dat rood en opgezet kan zijn. Soms breekt na een paar dagen het trommelvlies, en krijgt het kind een loopoor.

Krentenbaard

Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vaak voorkomt bij kinderen. Meestal concentreren de blaasjes die bij krentenbaard ontstaan zich rondom de mond en de neus. De infectie begint op een plek waar de huid beschadigd is door een wondje of eczeem. Veel mensen dragen de bacterie die krentenbaard veroorzaakt bij zich zonder er ooit last van te krijgen.

Waterwratjes

Waterwratjes zijn kleine gladde bultjes, die zich vaak op de romp bevinden, maar over het hele lichaam voor kunnen komen (meestal in een groepje). In het midden hebben ze vaak een deukje. Ze worden veroorzaakt door een virus en zijn besmettelijk. Waterwratjes komen vaak voor bij kleine kinderen, maar ook volwassenen kunnen er last van hebben.

RS-virus

RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Infecties met het RS-virus komen voor van november tot april. Bij het RS-virus is je kind eerst 1 of 2 dagen verkouden. Daarna krijgt je kind koorts en kunnen een piepende, snelle ademhaling en intrekkingen tussen de ribben voorkomen. Ook drinkt het vaak niet goed meer. Baby’s kunnen ernstig ziek worden en longontsteking krijgen.

Bron: Thuisarts

Lees ook: