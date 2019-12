Vaccinatieprogramma aangepast: laat jij je kind inenten tegen meningokokken?

Nieuws|In 2019 krijgt ook je puber van 14 tot en met 18 jaar een oproep om zich te laten inenten tegen de infectiezieke meningokokken. Het kabinet wil met deze extra inenting de stijging van meningokokken tegengaan. Laat jij je kind straks ook inenten? Praat mee over over dit onderwerp in onze community!

Meningokokken prik voor tieners van 14 t/m 18 jaar

In eerste instantie besloot het kabinet kleinschalige campagne op te zetten, waarbij naast baby’s van 14 maanden ook tieners van 14 jaar werden ingeënt. Nu komen daar ook kinderen geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004 bij.

Het plan is dat eind 2019 alle 14- tot en met 18-jarigen de vaccinatie aangeboden hebben gekregen. In totaal krijgen ruim 650.000 extra tieners een oproep. De inenting blijft vrijwillig.

Ernstige ziekte

'De kans om geïnfecteerd te raken met meningokokken type W is ondanks de groei heel erg klein, maar om erger te voorkomen moeten we ingrijpen', zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 'Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.'

Sinds enkele jaren neemt het aantal zieken door meningokokken toe. Een besmetting kan leiden tot hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en je kind kan er zelfs aan overlijden.

Rotavirusvaccinatie bij baby’s

Het kabinet gaat ook de vaccinatie tegen het rotavirus toevoegen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alleen baby’s die lichamelijk extra kwetsbaar zijn, krijgen deze vaccinatie via druppels in de mond aangeboden, zodra ze zes weken oud zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld baby’s met een laag geboortegewicht, die te vroeg zijn geboren of met een aangeboren afwijking. Het plan is om de eerste baby’s in 2019 te laten inenten.

Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen

Eerder dit jaar maakte het kabinet bekend alle zwangere vrouwen te gaan inenten tegen kinkhoest. Staatssecretaris Blokhuis heeft nu besloten dat de jeugdgezondheidszorg deze taak het beste kan uitvoeren. Het plan is om komend jaar te starten met een aanbieden van deze vaccinatie.

Vragen?

Heb je vragen over vaccinaties? Het RIVM beantwoordt vragen over vaccinaties op hun website. Ook kun je bij vragen altijd contact opnemen met jouw consultatiebureau.

Bron: Rijksoverheid