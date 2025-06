De app nu ook geoptimaliseerd voor tablets

Grote kans dat je de app eerder had gedownload op je tablet en dacht: “Dit voelt nog als een uitgerekte smartphoneversie.” Dat klopt, maar dat is verleden tijd! Met de nieuwste update is de app echt anders geworden. En het mooiste is: jij hebt ’m al.



Wat is er verbeterd voor tabletgebruikers?



📱 Groter, overzichtelijker en rustiger in gebruik

🔍 Sneller toegang tot vergelijkers, testen en bespaartips

📰 Actueel nieuws, aangepast voor breed scherm

💡 Alles op één plek, zonder in- en uitzoomen



Of je nu op de bank testresultaten bekijkt, tijdens het shoppen prijzen vergelijkt of gewoon nieuwsgierig bent naar wat je nog meer uit je lidmaatschap kunt halen: de app voelt nu écht als thuis op je tablet.



Je hebt de update al, dus probeer het meteen!



Je hoeft niets meer te installeren of instellen. De vernieuwde app staat al klaar op je tablet. Grote kans dat-ie ergens op pagina 3 staat te wachten tot je ’m opent. Doe dat vooral even: dan zie je hoe prettig en overzichtelijk de app nu werkt.



👀 Nieuw scherm, vertrouwde inhoud

📈 Steeds meer leden ontdekken de app en zijn enthousiast



Waarom het ertoe doet



Uit onderzoek weten we: leden die de app gebruiken, zijn vaker tevreden en komen vaker terug. De app krijgt gemiddeld een 7,8 en in de App Stores krijgen we dagelijks mooie reviews van tevreden gebruikers. De app maakt je lidmaatschap niet alleen mobieler, maar ook tastbaarder.



⸻



Altijd de juiste keuze bij de hand – nu op smartphone én tablet.



Bedankt dat je lid bent van de Consumentenbond. Samen maken we de app nóg beter.

Online lezen op je tablet