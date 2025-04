Onrust na forse prijsverhogingen bij EasyPark en Yellowbrick

EasyPark breidt uit, kosten stijgen mee

EasyPark heeft de afgelopen jaren flink uitgebreid. Het nam onder andere Parkmobile, Park-line én recent Yellowbrick over. Daarmee is het nu een van de grootste parkeerapp-aanbieders in Nederland. Maar met die groei komen ook hogere kosten voor gebruikers.

Nieuwe prijsstructuur EasyPark

Vanaf 1 mei 2025 verandert EasyPark zijn prijsstructuur. Je betaalt dan geen vast bedrag meer per parkeeractie, maar een percentage van 15% van je parkeerkosten. Met een minimum van €0,19 per uur en een maximum van €0,70 per uur (of €7 per dag), kunnen die kosten behoorlijk oplopen – vooral als je lang parkeert. Ook Yellowbrick verhoogde zijn tarief: van €0,34 naar €0,49 per parkeeractie.

Massale overstap naar alternatieven

De prijsverhogingen hebben tot een massale zoektocht naar alternatieven geleid. Uit gegevens van appstores blijkt dat apps als Q-Park, ANWB Onderweg, Ease2Pay, TanQyou en LekkerParkeren de afgelopen dagen veel vaker worden gedownload. Consumenten zoeken naar transparante en betaalbare apps zonder onverwachte kosten.

Grote verschillen tussen apps

We onderzochten eerder de verschillen tussen parkeerapps. Daaruit bleek dat de servicekosten per app sterk uiteenlopen. Op deze pagina vind je een overzicht van kosten en functies per aanbieder.

Naast de servicekosten spelen ook andere aspecten een rol bij de keuze voor een parkeerapp

Slim parkeren: 5 tips om geld te besparen

Bij het kiezen van een parkeerapp is het een goed idee om niet alleen naar de transactiekosten te kijken. Let ook op gebruiksgemak en de dekking in jouw regio. Hieronder enkele tips:

1. Kijk naar het prijsmodel

Betaal je per parkeeractie, per uur of een vast bedrag per maand?

Apps met een vast bedrag per actie zijn vaak goedkoper voor korte parkeertijd

Percentagekosten (zoals bij EasyPark) kunnen snel oplopen bij langere sessies

2. Kijk naar dekking en betrouwbaarheid

Werkt de app in jouw gemeente of regio?

Sommige apps werken alleen op straat, andere ook in garages

Controleer of de app je locatie goed herkent (automatisch zone selecteren)

3. Voorkom onnodige extra kosten

Sommige apps rekenen voor sms-meldingen of herinneringen

Controleer of er abonnementskosten zijn of dat je per sessie betaalt

Let op automatische verlenging of incasso’s bij inactief gebruik

4. Kies een app die past bij je gebruik

Parkeer je regelmatig, dan kan een abonnement voordeliger zijn

Parkeer je af en toe, dan is een app zonder vaste kosten beter

Gebruik je meerdere auto’s? Kijk of de app dat ondersteunt

5. Check de gebruikerservaring

Lees recente reviews in de appstores

Controleer of de app storingen of bugs heeft

Kijk of je eenvoudig kunt starten en stoppen met parkeren

Tot slot

We adviseren gebruikers op om kritisch te blijven en parkeerapps goed te vergelijken. Want een verkeerde keuze kan je zomaar tientallen euro’s per maand extra kosten.