Ontdek onze vernieuwde app

De nieuwe Consumentenbond-app bevat alles wat je nodig hebt om up-to-date te blijven. Dankzij de overzichtelijke indeling en handige functies vind je sneller wat je zoekt.

Tip 1: Bekijk de uitgebreide productreviews

Sta je in de winkel en wil je weten welke stofzuiger, wasmachine of tv het Best uit de Test is of Beste Koop is? Je checkt het snel in de app. Zo doe je nooit meer een miskoop. Je hebt met de lidmaatschappen Kies & Koop en Volledig & Vertrouwd toegang tot de producttests. Je ziet in één oogopslag de voor- en nadelen van producten en kunt zo makkelijk een beslissing nemen. De nieuwste geteste producten vind je onder Vers getest, bovenaan in de app. De testresultaten van meer dan 1500 producten vind je door te klikken op Bekijk alle tests of onder Tests, onderaan in het menu.

Tip 2: Stap over en bespaar

In een paar stappen kies je de best passende verzekering of een andere energieleverancier. We helpen je daarna ook met overstappen. Zo bespaar je op je vaste lasten. We helpen je zo onder meer met je energiecontract, inboedel- en opstalverzekering, auto-, reis- en zorgverzekering. Klik onder het kopje Diensten op Bekijk alle diensten om te zien of en hoe hoe je op een eenvoudige manier kunt besparen.

Tip 3: Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws

In de app lees je de resultaten van onze onafhankelijke onderzoeken. Zo blijf je op de hoogte van onze inspanningen om te zorgen dat je als consument krijgt waar je recht op hebt. Onze artikelen vind je onder het kopje Interessant voor jou en Bekijk alle artikelen.

Tip 4: Lees onze bladen en e-books

Als lid van de Consumentenbond kun je de Consumentengids in de app lezen (met uitzondering van het Basislidmaatschap). Klik rechtsonder op Profiel en kies Online lezen. Ook onze andere bladen, de Digitaalgids, Geldgids en Gezondgids, kun je hier lezen. Je moet daarvoor wel een abonnement op deze bladen hebben. Als je-books bij ons hebt gekocht, kun je die ook hier vinden.

Tip 5: Bekijk en beheer je gegevens

Een nieuwe functie van deze app is het alertsysteem. Je ontvangt direct een melding als er nieuws is. Ook als we bijvoorbeeld een nieuwe vergelijker introduceren, ontvang je direct een melding. Om het ontvangen van alerts aan te zetten, klik je rechtsonder op Profiel en kies je Meldingen onder Mijn Consumentenbond.

De Consumentenbond-app maakt je lidmaatschap nog waardevoller. Kijk op je gemak rond en deel je ervaringen, zodat we de app nog beter kunnen maken.