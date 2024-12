Vliegticketsites onnodig duur

We bekeken de prijzen voor vliegtickets op 11 populaire ticketwebsites1. Opvallend is dat deze sites tot 4 keer zoveel vragen voor bagage en stoelreserveringen als luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast verstoppen sommige sites verplichte boekingskosten. Die kunnen oplopen tot €63 per persoon, terwijl luchtvaartmaatschappijen zelf zulke kosten niet rekenen. De vliegticketsites beloven ook uitgebreide vergelijkingen, maar vaak ontbreken (goedkope) vluchten van easyJet, KLM of Ryanair.

Onzindiensten

Ook verkopen ticketsites onzindiensten. Zo biedt eSky online inchecken aan voor €7, terwijl dat gratis is bij elke luchtvaartmaatschappij. En Booking.com verkoopt een pakket van €97 voor het wijzigen en annuleren zonder servicekosten. Ook bij vluchten die helemaal niet te wijzigen of annuleren zijn. Zulke servicekosten betalen passagiers niet als ze rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij boeken.

Booking.com en Gotogate laten van sommige luchtvaartmaatschappijen niet kloppende vliegtuigplattegronden zien. Consumenten denken dan te betalen voor een stoel bij een nooduitgang met extra beenruimte, maar zij krijgen een van de krapste stoelen aan boord.

Rechtstreeks bij luchtvaartmaatschappij

Op het eerste gezicht lijken de prijzen van vliegticketwebsites redelijk. Maar vervolgens brengen ze enorm hoge kosten in rekening voor optionele diensten. En het is nog erger dan bij ons vorige onderzoek in 2022. Helaas reageren de bedrijven achter deze sites vaak niet op onze verzoeken. Daarom raden we consumenten nog een keer aan: boek rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij.

1Booking.com, CheapTickets.nl, eDreams, eSky, Expedia, Gotogate, Kiwi, Opodo, Tix.nl, Trip.com en Vliegwinkel.