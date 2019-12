Reviews van autoverzekeringen

slecht bereikbaar! en als je ze dan eindelijk gesproken heb en opgehangen eigenlijk nog vol met vragen zit door het on professionele personeel aan de telefoon. erg vervelend na een ongeluk met de scooter waar duidelijk was dat de tegenpartij fout was voelde ik mij totaal niet gehoord! een jaar lang aan het touwtrekken geweest. tegenpartij beweerde dat het mijn fout was dat ik van achter door hem was aangereden en werkte alles tegen. voelde mij door AON totaal niet gehoord. heb uiteindelijk wel mijn geld gekregen maar we waren toen wel ruim 16 maanden en 100 telefoontjes en mailtjes verder. kortom ik zou nog maar even na denken voor je met deze lui in zee gaat