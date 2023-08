Last van kalk, zeepresten en huidvet in je bad of douche? Een goede badkamerreiniger krijgt dit moeiteloos weg. Welke kies je?

Badkamerreinigers getest

Van een badkamerreiniger verwacht je dat hij je badkamer goed schoon krijgt, zonder de materialen in je badkamer aan te tasten. Wij testen dat kritisch in een lab.

We testen allerlei badkamerreinigers die je in de supermarkt kunt vinden. Bijvoorbeeld Ajax, Antikal, Dettol en Dubro, maar ook eigen merken badkamerreinigers zoals W5 van Lidl, Jumbo, G'woon en 1deBeste. De badkamerreinigers zijn er in spray of schuimvorm die met een 'pistool' zijn te spuiten, of als concentraat in een fles.

Naast de kwaliteit van de badkamerreinigers beoordelen we ook de verpakking en de schadelijkheid van de ingrediënten voor het milieu.

Badkamerreiniger kopen

Badkamerreinigers zijn niet duur, maar als je de middelen vaak gebruikt wil je natuurlijk wel een goedkope badkamerreiniger. Maar zijn die ook net zo goed? Uit onze test blijkt dat je geen fortuin hoeft uit te geven aan een schone badkamer. Bekijk de testresultaten om te zien welke reiniger voor jou goed genoeg is voor een lagere prijs. Of let op de aanbiedingen van badkamerreinigers.

Vind je het milieu net zo belangrijk als je portemonnee? Sommige agressieve ingrediënten kunnen schadelijk zijn. Er zijn veel badkamerreinigers met ingrdiënten die geen schade aanbrengen. Helaas zijn deze niet allemaal even goed. Maar de groene keuze maakt goed schoon en is niet slecht voor het milieu.

Badkamerreinigers vergelijken

Misschien gebruik je al jaren dezelfde badkamerreiniger en wil je zien hoe die het doet ten opzichte van andere. Of weet je gewoon niet welke je moet kopen. Bij ons kun je badkamerreinigers vergelijken en zie je direct welke het beste is.

Vergelijk ze op ingrediënten, waarschuwingen, manier van aanbrengen en natuurlijk de testresultaten. Door het vergelijken van de testresultaten zie je niet alleen welke badkamerreiniger het best je badkamer schoonmaakt. Je ziet ook direct welke reiniger de badkamer en het milieu het minste aantast. En welke het beste beschermt tegen kalkaanslag.