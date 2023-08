Kalk en kalkzeep zijn de vervelendste soorten vuil in je badkamer. Om te testen hoe goed een badkamerreiniger kalk verwijdert, dompelen we een stuk marmer - dat van nature veel kalk bevat - tien minuten in de reiniger. Na afspoelen en drogen wegen we het plaatje om te kijken hoeveel kalk er is opgelost.

We onderzoeken ook hoe goed een reiniger kalkzeep verwijdert. Dat doen we door te testen bij welke inwerktijd 90% van de kalkzeep op een speciale tegel is verwijderd. We brengen het concentraat rechtstreeks uit de fles aan. We kijken ook hoeveel kalkzeep weg is na exact vijf minuten.

Daarnaast testen we hoe goed de badkamerreinigers beschermen tegen kalkaanslag. Of de badkamerreiniger je badkamer niet aantast. Hoe makkelijk de reinigers in gebruik zijn. Of je een streeploos resultaat krijgt na het schoonmaken. En hoe duurzaam de reinigers zijn.

