Deze eenvoudige e-booklezer laat je e-books beheren en lezen op de computer. Digital Editions is zelfs het enige programma dat epub-bestanden kan lezen die beschermd zijn met Adobe DRM-beveiliging. De software helpt ook bij het overzetten van e-books naar de e-reader. De software is eenvoudig te gebruiken en vooral gericht op het overzichtelijk tonen van de titels. Aan de weergave van de boeken is niet veel in te stellen, behalve tekstgrootte.

Windows, Mac, iOS, Android

Nederlandstalig

Naar Adobe Digital Editions