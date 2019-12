AllDup spoort dubbele foto’s, documenten en bestanden op, zodat je schijfruimte kunt winnen. Een slim algoritme vindt dubbele bestanden, zelfs als ze over verschillende opslagmedia zijn verspreid. Stel hierbij filters in voor bijvoorbeeld extensies, inhoud en bestandsnaam. Maar let op: gooit nooit bestanden weg die je niet herkent. De software is grotendeels in het Nederlands, maar de handleiding is Engelstalig.

Windows

Nederlandstalig

Naar Alldup

Terug naar het overzicht