Met AnyDesk neem je op afstand een pc van iemand over. Nuttig als je bijvoorbeeld een vriend(in) of familielid met computerproblemen wilt helpen. Na ontvangst van een code gebruik je je eigen muis en toetsenbord om het systeem van de contactpersoon te bedienen. Pas eventueel de videokwaliteit van de verbinding aan en overleg via de chatfunctie.

Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Nederlandstalig