Audacity is uitgebreide software om audio te monteren en bewerken. Ook voor opnamen is het programma geschikt, bijvoorbeeld via een (ingebouwde) microfoon. De mogelijkheden zijn dermate uitgebreid dat ook professionals Audacity gebruiken. Zo zijn er effecten beschikbaar, waaronder echo, ruisonderdrukking en compressie. Wie oude platen digitaliseert, zal de mogelijkheid waarderen om tikjes weg te halen. Het kost wel enige tijd om alles onder de knie te krijgen.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

