Met CCleaner win je zo een paar gigabyte aan schijfruimte. CCleaner kan ook software deïnstalleren en programma’s opsporen die het opstarten van de computer vertragen. Dan kan het pakket ook nog eens dubbele bestanden opsporen, herstelpunten beheren en schijfruimte analyseren en wissen. Een ware alleskunner!

Let op: de optie om het register op te schonen is niet nuttig, omdat de snelheidswinst zeer beperkt is. Bovendien is er een kleine kans dat de computer hierna minder goed werkt.

Windows, Mac, Android

Nederlandstalig

