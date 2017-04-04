De populairste browser Terug naar het overzichtDe populairste browser is Chrome. Niet voor niets: hij is snel en gebruiksvriendelijk. Bedenk wel dat als je inlogt bij Chrome, Google (nog) meer van je te weten komt. Ook voor deze browser zijn er veel extensies. Naar Chrome Windows, Mac, Linux, iOS, Android Nederlandstalig Digitaalgids Optimaal gebruikmaken van je pc en smartphone, en die veilig en privé houden? De Digitaalgids geeft praktijkadviezen, stap-voor-stap uitleg om zelf problemen op te lossen, nuttige tips en trucs. Nieuwsgierig geworden? Lees gratis een aantal artikelen uit de Digitaalgids. Probeer de Digitaalgids met 50% korting