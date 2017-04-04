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Chrome

De populairste browser

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Bijgewerkt op:19 november 2020

Chrome De populairste browser is Chrome. Niet voor niets: hij is snel en gebruiksvriendelijk. Bedenk wel dat als je inlogt bij Chrome, Google (nog) meer van je te weten komt. Ook voor deze browser zijn er veel extensies.

Naar Chrome

  • Windows, Mac, Linux, iOS, Android
  • Nederlandstalig