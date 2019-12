EaseUS Todo Backup Free

Een aanrader als je meer controle of mogelijkheden wilt dan met de Windows-back-upfunctie. Zo kun je volledige en incrementele back-ups afwisselen en meerdere back-upschema’s naast elkaar instellen, bijvoorbeeld dagelijks naar je netwerkopslag en wekelijks naar een usb-schijf. EaseUS kan ook back-uppen naar clouddiensten. Het programma is overzichtelijk en erg gebruiksvriendelijk. Let wel op dat je tijdens het installeren geen onnodige extra's installeert.

