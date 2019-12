Dit mailprogramma oogt moderner dan Thunderbird. Naast mail is er een agenda, takenlijst, chatfunctie en adresboek. De gratis versie is beperkt tot maximaal twee mailaccounts. Het mailprogramma werkt samen met Gmail, Exchange, iCloud en Outlook.com. Encryptie kan via PGP en mails importeren kan vanuit Outlook (Express), Windows Live Mail en Thunderbird.

Windows, Mac

Nederlandstalig

