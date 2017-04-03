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Everything

Snel en goed bestanden zoeken

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Bijgewerkt op:19 november 2020

Everything Windows heeft zelf een functie om bestanden mee te zoeken, maar Everything is sneller en kan meer. Zo kun je ook zoeken in mappen op externe (netwerk) schijven. Het programma is bovendien makkelijk te bedienen.

Naar Everything

  • Windows
  • Engelstalig