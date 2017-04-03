Snel en goed bestanden zoeken Terug naar het overzichtWindows heeft zelf een functie om bestanden mee te zoeken, maar Everything is sneller en kan meer. Zo kun je ook zoeken in mappen op externe (netwerk) schijven. Het programma is bovendien makkelijk te bedienen. Naar Everything Windows Engelstalig Digitaalgids Optimaal gebruikmaken van je pc en smartphone, en die veilig en privé houden? De Digitaalgids geeft praktijkadviezen, stap-voor-stap uitleg om zelf problemen op te lossen, nuttige tips en trucs. Nieuwsgierig geworden? Lees gratis een aantal artikelen uit de Digitaalgids. Probeer de Digitaalgids met 50% korting