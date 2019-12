Heb je een eigen website? Dan heb je een FTP-programma nodig om de bestanden online te kunnen zetten. Een uitstekend programma is het gratis Filezilla. Het heeft een duidelijk verkennerscherm waarmee het uploaden en downloaden van bestanden met een muisklik is gebeurd. Wie nooit eerder met FTP heeft gewerkt, zal even moeite moeten doen om het programma te doorgronden. Het ondersteunt de beveiligde protocollen SFTP en SSH. Ook extra beveiligde FTP-servers zijn geen probleem.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

