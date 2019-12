Onze favoriete browser. Firefox is snel, compleet en doet qua gebruiksgemak niet onder voor de concurrentie. Net als Chrome kan Firefox favorieten, browsergeschiedenis en wachtwoorden synchroniseren met de cloud. Daar is wel een Firefox-account voor nodig. De browser heeft een ingebouwde beveiliging tegen sites waarvan bekend is dat ze niet te vertrouwen zijn. Verder zijn er zeer veel extensies (add-ons), zoals voor het blokkeren van advertenties.

Windows, Mac, Linux, iOS, Android

Nederlandstalig

Naar Firefox