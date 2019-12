FreeCommander is een alternatief voor de Windows Verkenner. Het programma toont een verkenner met twee vensters. Dat maakt het makkelijk om bestanden van de ene naar de andere map te verslepen. FreeCommander ziet er wel eenvoudig uit en is meer geschikt voor ervaren gebruikers. Het programma is Engelstalig, maar op de site is een Nederlandstalige module te downloaden. De downloads zijn te vinden onder het kopje Downloads. Let op: klik niet op een nep-downloadknop.

