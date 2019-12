Google Drive is meer dan een opslagdienst: er is ook onlinesoftware aan gekoppeld. Google geeft je 15 GB gratis opslag. Je krijgt een mapje in de Verkenner dat synchroon blijft met de cloud. Oude versies van bestanden blijven 30 dagen bewaard, dus wat je per ongeluk wist, kun je herstellen. Verder kun je gebruikmaken van e-mail, foto-opslag en online-officesoftware voor het maken van teksten, spreadsheets en presentaties. Let op: Google gebruik je gegevens voor het tonen van ‘relevante’ advertenties.

