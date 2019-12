Een schermafbeelding kun je maken met de toetscombinatie PrtScn of Alt+PrtScn. Met Greenshot heb je een aantal aardige extra mogelijkheden. Zo kun je een bepaald deel van het scherm vastleggen of een schermafbeelding direct openen in bijvoorbeeld Paint of PowerPoint. Verder kan een afbeelding met Greenshot bewerkt worden door er tekst en pijlen aan toe te voegen. Ook delen wazig maken (bij privacygevoelige informatie) is mogelijk. Let op dat je op de juiste downloadknop klikt.

Windows

Nederlandstalig

