Jitsi is een privacyvriendelijke video-app. Een account aanmaken is niet nodig. Je start een vergadering en nodigt anderen uit. De 'lobby' kun je beveiligen met een wachtwoord. Op een computer open je Jitsi Meet in een browser. Voor Android en iOS is er een app.

Naar Jitsi Meet

Windows, Mac, Android, iOS, browser

Nederlandstalig